Зоряна Скалецкая, фото: социальные сети

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Ракурс

Зоряна Скалецкая, глава Министерства здравоохранения Украины, решила на две недели присоединиться к эвакуированных из Китая украинцам, находящимся на карантине в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Таким образом она пытается успокоить людей, проживающих в этом поселке, и всю страну. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению, — отметила Скалецкая.

Сегодня в Новых Санжарах прошли массовые акции протеста. Местные жители пытались помешать размещению на территории поселка эвакуированных из Китая людей.

Произошли столкновения с полицией, в связи с которыми открыты два уголовных производства.