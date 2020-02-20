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Ракурс
Зоряна Скалецкая, фото: социальные сети

Вирус в лоб — так вирус в лоб: Скалецкая на две недели уходит на карантин вместе с эвакуированными украинцами

20 фев 2020, 23:02
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Зоряна Скалецкая, глава Министерства здравоохранения Украины, решила на две недели присоединиться к эвакуированных из Китая украинцам, находящимся на карантине в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Таким образом она пытается успокоить людей, проживающих в этом поселке, и всю страну. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Надеюсь, что мое персональное поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению, — отметила Скалецкая.

Сегодня в Новых Санжарах прошли массовые акции протеста. Местные жители пытались помешать размещению на территории поселка эвакуированных из Китая людей.

Произошли столкновения с полицией, в связи с которыми открыты два уголовных производства.

Источник: Ракурс


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