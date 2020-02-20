Атака боевиков на Донбассе: с временно оккупированной территории возвращено тело военнослужащего

Обострение противостояния на Донбассе произошло 18 февраля, фото: Alternativ.am

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С временно оккупированной территории Донбасса сегодня возвращено тело украинского военнослужащего, погибшего в результате атаки боевиков 18 февраля.

Осуществляется подготовка к транспортировке тела погибшего военнослужащего к месту захоронения и проведения ритуала почитания павшего героя. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД).

Также украинская сторона получила останки пока неустановленного военнослужащего, погибшего во 2014 году во время выполнения боевых задач.

Российско-оккупационные войска 18 февраля осуществили атаку на позиции украинских военнослужащих в районе города Золотого Луганской области. По официальным данным, в результате атаки боевиков один украинский военнослужащий погиб, еще четверо были ранены.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ во время атаки боевиков вблизи Золотого насчитала более 2,3 тыс. взрывов.