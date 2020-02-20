Атака бойовиків на Донбасі: з тимчасово окупованої території повернуте тіло військовослужбовця

Загострення протистояння на Донбасі сталося 18 лютого, фото: Alternativ.am

https://racurs.ua/ua/n134045-ataka-boyovykiv-na-donbasi-z-tymchasovo-okupovanoyi-terytoriyi-povernute-tilo-viyskovoslujbovcya.html

Ракурс

З тимчасово окупованої території Донбасу сьогодні повернуте тіло українського військовослужбовця, котрий загинув в результаті атаки бойовиків 18 лютого.

Здійснюється підготовка до транспортування тіла загиблого військовослужбовця до місця поховання та проведення ритуалу вшанування полеглого героя. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Також українська сторона отримала останки наразі невстановленого військовослужбовця, який загинув у 2014 році під час виконання бойових завдань.

Російсько-окупаційні війська 18 лютого здійснили атаку на позиції українських військовослужбовців в районі міста Золотого Луганської області. За офіційними даними, в результаті атаки бойовиків один український військовослужбовець загинув, ще четверо були поранені.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під час атаки бойовиків поблизу Золотого нарахувала понад 2,3 тис. вибухів.