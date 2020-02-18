Війна на Донбасі: у мережі з'явилося відео атаки по ЗСУ, фото — iPress.ua

https://racurs.ua/ua/n133867-strilyaly-cherez-jytlovi-budynky-video-rankovoyi-ataky-po-zsu.html

Ракурс

У мережі оприлюднили відео ранкової атаки окупантів по позиціях українських військ під Золотим.

Колишній заступник голови Донецької ОДА Ігор Стокоз у Фейсбук розмістив відео, зняте на окупованій території. На ньому видно, що окупанти стріляють через житлові будинки, фактично прикриваючись мирними жителями.

Стокоз написав також, що його знайомі на передовій розповідали про двох загиблих і чотирьох поранених.

Противник застосовував ствольну артилерію, але наші артилеристи їх заткнули, — написав Стокоз.

Фельдшер Лілія Швець, яка мешкає у Трьохізбенці, що біля Кримського, розповіла «Громадському», що обстріли розпочалися ще вчора з 22.00. Вона з чоловіком їздила до хворих усю ніч, оскільки розпочалися «панічні атаки, інсульти».

Нині (станом на 9.45) не так сильно у нас тут чути, здалеку вибухи. Але такого вже давно не було, — розповіла жінка.

Нагадаємо, що бій поблизу району розведення військ під Золотим завершився. Прес-служба ООС повідомила, що серед українських захисників є один загиблий, четверо отримали легкі поранення. Позиції українських захисників не втрачені.