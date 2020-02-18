Рахманін у Раді: Бій біля Золотого - ціна, яку ми платимо за розведення сил і поступки ворогу / Фото: Скрін YouTube

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Бій біля Золотого, який сьогодні зранку розпочався на Донбасі, прокоментував голова фракції «Голос» Сергій Рахманін. За його словами, сьогоднішній наступ окупаційних військ на опорні пункти Збройних сил України — це дотик до реальності. Про це Рахманін заявив під час свого виступу на ранковому пленарному засіданні Верховної Ради.

Дотик до реальності — це те, що сьогодні відбувається в районі Золотого. Це ціна, яку ми платимо за наші поступки, ціна за розведення. Це ціна за поступки задля того, щоб відбувалася чергова зустріч в нормандському форматі. Скільки ще має загинути людей, щоб ми зрозуміли, що будь-яка поступка — це наша слабкість. Жодної поступки не має бути до того, поки не припиниться стрілянина, поки Росія не припинить стріляти, — сказав Рахманін.

На його думку, поки українська влада йтиме на поступки ворогу смерті будуть продовжуватися.

Нагадаємо, сьогодні зранку розпочався бій поблизу району розведення військ під Золотим. Згодом прес-служба операції Об'єднаних сил повідомила про офіційні втрати Збройних сил біля Новотошківського, Оріхового, Кримського і Хутора Вільного: один захисник України загинув, ще четверо отримали легкі поранення.