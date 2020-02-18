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Ракурс
Загострення на фронті: Військові повідомили про офіційні втрати під Золотим, фото — Фейсбук В.Дейнеги

Військові повідомили офіційні дані про втрати під Золотим

18 лют 2020, 10:29
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Бій поблизу району розведення військ під Золотим завершився. Прес-служба операції Об'єднаних сил повідомила про офіційні втрати Збройних сил біля Новотошківського, Оріхового, Кримського і Хутора Вільного.

Серед українських захисників один загиблий, четверо отримали легкі поранення. Позиції українських захисників не втрачені.

В ООС розповіли також про одного загиблого в окупантів, п’ятьох важкопоранених.

Противник запросив режим тиші. Підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну вогневу відповідь противнику та утримали повний контроль над ситуацією, — йдеться в офіційному повідомленні.

Військові запевнили, що ситуація контрольована, а в готовності до застосування перебувають підрозділи резерву.

Раніше у соцмережах повідомили про чотирьох загиблих, п’ятьох поранених, кількох військових ЗСУ взяли в полон. Сьогодні вранці бойовики намагалися прорвати лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активного наступу і зробили спробу просування через лінію розмежування.

Джерело: Ракурс


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