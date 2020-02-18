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Загострення на фронті: соцмережі розповіли про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених під Золотим, фото — Фейсбук А.Смолий

Соцмережі розповіли про втрати під Золотим: четверо загиблих, п’ятеро поранених, кількох взяли у полон (КАРТА)

18 лют 2020, 10:20
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Під час ранкової атаки російських окупантів на Донбасі Збройні сили зазнали втрат. У соцмережах повідомили про чотирьох загиблих, п’ятьох поранених, кількох військових ЗСУ взяли в полон.

Про такі наслідки атаки 18 лютого під Золотим написав активіст та блогер Віталій Смолій. Повідомлення Telegram-каналу «Останній блок-пост „Ні Капітуляціїї“» підтверджують ці дані.

Нагадаємо, що сьогодні вранці бойовики намагалися прорвати лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування.

Блогери звернули увагу на те, що в офіційних повідомленнях ООС не йдеться про те, що бої проводяться в районі розведення біля Золотого.

Джерело: Ракурс


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