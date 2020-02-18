Загострення на фронті: соцмережі розповіли про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених під Золотим, фото — Фейсбук А.Смолий

https://racurs.ua/ua/n133861-socmereji-rozpovily-pro-vtraty-pid-zolotym-chetvero-zagyblyh-p-yatero-poranenyh-kilkoh-vzyaly.html

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Під час ранкової атаки російських окупантів на Донбасі Збройні сили зазнали втрат. У соцмережах повідомили про чотирьох загиблих, п’ятьох поранених, кількох військових ЗСУ взяли в полон.

Про такі наслідки атаки 18 лютого під Золотим написав активіст та блогер Віталій Смолій. Повідомлення Telegram-каналу «Останній блок-пост „Ні Капітуляціїї“» підтверджують ці дані.

Нагадаємо, що сьогодні вранці бойовики намагалися прорвати лінію розмежування і атакували позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій і зробили спробу просування через лінію розмежування.

Блогери звернули увагу на те, що в офіційних повідомленнях ООС не йдеться про те, що бої проводяться в районі розведення біля Золотого.