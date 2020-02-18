У Раді нардепи продовжують розгляд земельної реформи. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n133857-u-radi-nardepy-prodovjuut-rozglyad-zemelnoyi-reformy-translyaciya.html

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Верховна Рада у вівторок, 18 лютого, почне засідання з продовження розгляду поправок до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (друге читання)».

Для включення до порядку денного запропоновані також проект закону про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях.

Після цього в другому читанні Верховна Рада має намір розглянути зміни в законопроект «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, за підсумками роботи 6 та 7 лютого нардепи встигли розглянути 216 з 4018 поправок до законопроекту про продаж земель сільськогосподарського призначення у другому читанні. Рада почала розглядати проект закону про ринок землі 6 лютого. Документ вирішили розглядати за повною процедурою.

11 листопада президент Володимир Зеленський пообіцяв винести питання про продаж сільськогосподарської землі іноземцям на всеукраїнський референдум після прийняття земельної реформи в першому читанні.