У Британії оштрафували російський телеканал на 20 тис. фунтів. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n133860-u-brytaniyi-oshtrafuvaly-rosiyskyy-telekanal-na-20-tys-funtiv.html

Ракурс

«НТВ Мир Балтия», версію російського телеканалу «НТВ» для країн Балтії, оштрафували у Великій Британії на суму 20 тис. фунтів (близько 630 тис. грн). Регуляторний орган Ofcom оштрафував телеканал за порушення принципу неупередженості у новинному сюжеті про отруєння колишнього полковника російської ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки.

Йдеться про новинний сюжет про отруєння Скрипалів, який показувався ще 2 квітня 2018 року. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Згідно з рішенням компанії, телеканал у своєму новинному сюжеті не подав досить широкого кола інших важливих поглядів щодо цього питання і тим самим не дотримався принципу належної неупередженості. Зважаючи на те, що медіа зареєстровано у Великій Британії, воно повинно виконувати законні вимоги цієї країни до засобів інформації.

Нагадаємо, раніше штраф за образу Володимира Путіна, президента Російської Федерації, вже вдруге виписали жителю Вологодської області Росії Юрію Шадріну. Він, проявивши однодумність з харківськими ультрас, на своїй сторінці в соцмережі «ВКонтакте» написав, що Путін — «дрібна гадюка», «мразь» і «ху**о».