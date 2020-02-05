Росіянина вдруге оштрафували за образу Путіна

https://racurs.ua/ua/n133225-nevypravnyy-putinofob-rosiyanyna-vdruge-oshtrafuvaly-za-odnodumstvo-z-harkivskym-ultras.html

Ракурс

Штраф за образу Володимира Путіна, президента Російської Федерації, вже вдруге виписали жителю Вологодської області Росії Юрію Шадріну. Цього разу він, проявивши однодумність з харківськими ультрас, на своїй сторінці в соцмережі «ВКонтакте» написав, що Путін — «дрібна гадюка», «мразь» і «ху**о».

У своєму пості росіянин зазначив, що Путін — «мразь, яка абсолютно втратила уявлення про реальність», а рухає їм тільки жага наживи і інстинкт самозбереження. Про це повідомляє «Медиазона».

А знищення країни — це просто наслідок, ху**о і поняття про це не має, — зазначив росіянин.

За цей пост Верховажский районний суд Вологодської області оштрафував Шадріна на 50 тис. руб. Його визнали винним у повторному скоєнні правопорушення про поширення інформації, яка ображає державу (ч. 4 ст. 20 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ).

Раніше його оштрафували на 30 тис. руб. за статус «ВКонтакте» «Путін до***йоб не казковий, а реальний». Таке рішення російський суд виніс у червні минулого року.

Як писав «Ракурс», грузинський телеведучий Георгій Габунін в минулому році нецензурно лаявся у прямому ефірі на президента Росії Володимира Путіна. Пізніше його усунули від роботи на два місяці.