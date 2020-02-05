Коронавірус 2019-nCoV: у Харкові госпіталізована група китайських студентів

Смертельний коронавірус. Фото: shostka.info

https://racurs.ua/ua/n133224-koronavirus-2019-ncov-u-harkovi-gospitalizovana-grupa-kytayskyh-studentiv.html

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Коронавірус 2019-nCoV з Китаю вже зафіксований у багатьох країнах світу. Українські медики виявляють пильність, щоб не допустити появи інфекції у країні. Найнадійнішим способом є профілактика захворювання. До Харківської обласної інфекційної лікарні доставлено шестеро студентів із Китаю, більшість із яких нещодавно їздили до себе на батьківщину.

Коронавірус у китайських студентів не підтвердився, але медики не виключають ймовірності того, що вони могли контактувати з носіями інфекції. За китайськими пацієнтами спостерігають харківські медики, повідомляє KHARKIV Today, посилаючись на слова головного лікаря Павла Нартова.

Китайці поміщені в спеціальні бокси. Було відзначено, що лише один з госпіталізованих китайських студентів родом з Уханя. Поки що ознак коронавырусу ні у одного з госпіталізованих студентів не виявлено.

Більшість госпіталізованих китайців є студентами ХАІ і проживають у гуртожитках інституту.

Головний лікар сказав, що в Харківській області поки немає тест-систем, які б дозволяли виявляти 2019-nCoV. На сьогоднішній селекторній нараді з Міністерством охорони здоров’я медикам повідомили, що в Україну прибула перша партія таких тестів і найближчим часом очікується прибуття ще однієї додаткової партії. Після цього тести на коронавірус будуть розподілені між областями.

Нартов додав, що наразі біоматеріали для аналізів на коронавірус відправляються до Києва. Це робиться у тому випадку, якщо у медиків є підозри, що пацієнт заражений або міг контактувати з носіями інфекції.