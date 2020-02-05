Коронавирус 2019-nCoV: в Харькове госпитализирована группа китайских студентов

Смертельный коронавирус. Фото: shostka.info

https://racurs.ua/n133224-koronavirus-2019-ncov-v-harkove-gospitalizirovana-gruppa-kitayskih-studentov.html

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Коронавирус 2019-nCoV из Китая уже зафиксирован во многих странах мира. Украинские медики проявляют бдительность, чтобы не допустить появления инфекции в стране. Самым надежным способом является профилактика заболевания. В Харьковскую областную инфекционную больницу доставлены шестеро студентов из Китая, большинство из которых недавно ездили к себе на родину.

Коронавирус у китайских студентов не подтвердился, но медики не исключают вероятности того, что они могли контактировать с носителями инфекции. За китайскими пациентами наблюдают харьковские медики, сообщает KHARKIV Today, ссылаясь на слова главврача больницы Павла Нартова.

Китайцы помещены в специальные боксы. Было отмечено, что лишь один из госпитализированных китайских студентов родом из Уханя. Пока что признаков коронавируса ни у одного из госпитализированных студентов не обнаружено.

Большинство из находящихся в больнице китайцев являются студентами ХАИ и проживают в общежитиях института.

Главврач сказал, что в Харьковской области пока нет тест-систем, которые бы позволяли выявлять 2019-nCoV. На сегодняшнем селекторном совещании с Минздравом медикам сообщили, что в Украину прибыла первая партия таких тестов и в ближайшее время ожидается прибытие еще одной дополнительной партии. После этого тесты на коронавирус будут распределены между областями.

Нартов добавил, что в настоящее время биоматериалы для анализов на коронавирус отправляются в Киев. Это делается в том случае, если у медиков есть подозрения, что пациент заражен или мог контактировать с носителями инфекции.