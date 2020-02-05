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Забыл пистолет в туалете: охранник экс-премьера Британии Кэмерона отличился в самолете, фото: pxfuel

Забыл пистолет в туалете: охранник экс-премьера Британии Кэмерона отличился в самолете

5 фев 2020, 16:01
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Охранник экс-премьера Великобритании Дэвида Кэмерона забыл пистолет в туалете самолета.

Авиалайнер направлялся из Нью-Йорка в Лондон. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудник охраны забыл заряженный пистолет и два паспорта: свой и начальника. Это произошло на борту рейса авиакомпании British Airways.

Один из пассажиров нашел оружие еще до взлета. Он сильно испугался.

Сообщается, что это был 9-миллиметровый «Глок» 17. Оружие в итоге оставили в США, а полиция начала внутреннее расследование.

Экс-премьеру Великобритании до сих пор полагается государственная охрана. Ее предоставляют представители полиции. У бывшего главы британского правительства этот инцидент комментировать отказались.

Дэвид Кэмерон занимал должность премьер-министра Соединенного Королевства Консервативной партии с 2010 по 2016-й. Он также являлся лидером Консервативной партии.


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