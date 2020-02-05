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Водительские права можно восстановить онлайн, фото: МВД
Утерянные водительские права теперь можно восстановить онлайн (ВИДЕО)https://racurs.ua/n133222-uteryannye-voditelskie-prava-teper-mojno-vosstanovit-onlayn-video.htmlРакурс
Утерянное удостоверение водителя теперь можно заменить онлайн.
Заказать замену утерянных документов можно через электронный кабинет водителя. Об этом в своем Твиттере сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Министр отметил, что вход в электронный кабинет осуществляется с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую можно получить на чип введенной недавно в Украине ID-карты, а также через Bank-id (способ верификации граждан через украинские банки для предоставления административных и других услуг через Интернет) и Mobile-id (технология, при которой электронная цифровая подпись гражданина записывается на SIM-карту).
В электронном кабинете нужно будет ввести данные о себе, добавить отсканированную копию медицинской карты и поставить свою подпись мышкой.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский стал первым из украинцев, кто получил КЭП на ID-чип. Сертификаты ключей КЭП действуют два года.
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