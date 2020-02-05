Зеленский получил КЭП на ID-карту. Фото: Арсен Аваков в Twitter

https://racurs.ua/n133206-v-ukraine-s-segodnyashnego-dnya-elektronnaya-podpis-privyazyvaetsya-k-id-karte-protestiroval.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, 5 февраля стал владельцем современной ID-карты и первым из украинцев получил квалифицированную электронную подпись (КЭП) на чип ID.

С сегодняшнего дня КЭП может получить каждый владелец ID. Новая услуга МВД бесплатна и предоставляет ряд преимуществ в электронном сервисе, как государственных органов, так и бизнеса. Таким образом, ID-паспорт стал носителем электронной подписи. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По словам главы МВД Арсена Авакова, в Украине по состоянию на сегодня выдали 4,4 млн ID-паспортов. Такие документы могут получить украинцы, достигшие 18-летнего возраста. Отмечается, что сертификаты ключей КЭП будут действовать два года.

Чтобы записать квалифицированную электронную подпись на карту, необходим PIN-код (PIN 2), который владелец ID-паспорта указывает при его получении. Оформление КЭП — не обязательная процедура.

В МВД добавили, что услугу можно получить сразу после получения новой ID-карты, или же записать на ранее выданную ID-карту. Сделать это можно в территориальном подразделении Государственной миграционной службы.

Напомним, в Миграционной службе сообщили, что ID-карты вскоре не будут содержать информации о «прописке» и семейном положении. Мало того, на чип не будут вносить сведения о детях.