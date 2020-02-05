Во время учений, скриншот видео

https://racurs.ua/n133205-odessitov-napugali-koronavirusom-na-rynke-sedmoy-kilometr-proshli-ucheniya-na-sluchay-vspyshki.html

Ракурс

В Одессе на рынке «Седьмой километр» зафиксировали людей в костюмах биологической защиты.

Соответствующее видео было опубликовано в интернете. Высказывались предположения, что это может быть связано с угрозой нового китайского коронавируса 2019-nCoV.

Издание «Думская» позже узнало в администрации рынка, что на самом деле на «Седьмом километре» происходят плановые учения, во время которых отрабатываются механизмы взаимодействия медицинской службы рынка с предпринимателями и посетителями на случай вспышки ОРВИ или гриппа. Об этом сообщается в Telegram-канале издание.

В конце января в Одесской ОГА решили ввести ряд профилактических мероприятий в связи с распространением коронавируса в мире. В частности, было решено взять под особый надзор рынок «Седьмой километр», где продается много товаров из Китая и работают граждане этой страны. Администрации рынка было поручено разработать план действий на случай выявления больного коронавирусом и приобрести средства индивидуальной защиты.

Первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Жертвами заболевания уже стали почти 500 людей, инфицированы не менее 24,5 тыс. человек. В Украине случаев этого заболевания на данный момент не было.

Напомним, вчера самолетом из Китая прибыли 204 украинца. После этого рейса авиасообщение с КНР приостанавливается минимум на месяц из-за угрозы распространения 2019-nCoV.