Коронавирус в Китае. Фото: Pixabay

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На момент написания статьи в мире подтверждено 2863 случая заболевания коронавирусом (2019-nCoV), в том числе 81 со смертельным исходом (статистику можно отслеживать на BNO News — bit.ly/313rKcb). В рамках мер по сдерживанию распространения вируса китайские власти изолировали пять городов: Ухань, Хуанган, Эчжоу, Чиби и Сяньтао (провинция Хубэй). Приостановлено железнодорожное, автобусное и паромное сообщение этих городов и других населенных пунктов. Закрыты игровые площадки и развлекательные заведения, а также рынки. В рекордно короткие сроки (счет идет на дни) в Ухане намерены построить уже вторую временную больницу для больных коронавирусом в Китае.

Такая оперативность ошеломляет. Активные противоэпидемические мероприятия китайских властей помогли в свое время справиться с «родственником» нынешнего коронавируса 2020 — SARS, «тяжелого острого респираторного синдрома» («severe acute respiratory syndrome»). Напомним, что SARS появился в 2002 году в южном Китае, всего было зарегистрировано 8437 случаев заболевания, из них 813 со смертельным исходом. Все это еще раз подтверждает важность противоэпидемических мероприятий и работы на опережение.

Китайский коронавирус. А что там в Украине?

В Украине с подозрением на новый коронавирус госпитализировали трех человек. Два случая заболевания не подтвердили, еще один — исследуют. К сожалению, сегодня у нас в стране нет быстрой и эффективной диагностики на коронавирус, образцы отправляют в международные центры, и это занимает время.

В Министерстве здравоохранения заявляют, что мониторят ситуацию в отношении вируса из Китая, а также имеют соответствующие порядки реагирования. С последним утверждением готовы поспорить многие эксперты: мол, после ликвидации государственной санитарно-эпидемиологической службы граждане Украины лишены надлежащей противоэпидемической защиты. Как на первичном звене можно быстро выявить коронавирус, который является новым для наших врачей?

На днях Минздрав на своем сайте дал рекомендации для граждан в отношении нового коронавируса 2019-nCoV: «Основными клиническими признаками и симптомами коронавируса являются лихорадка и затрудненное дыхание. В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и предоставить сведения об истории путешествий». Получается, что человек, придя на прием, проехав в транспорте, может заразить немалое количество людей.

Минздрав также приводит стандартные рекомендации ВОЗ для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ (это касается и китайского коронавируса):

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, у кого лихорадка и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, как можно скорее обратитесь к врачу и сообщите ему о предшествующей истории путешествий;

посещая живые рынки в районах, где сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, контактирующими с животными;

не употребляйте в пищу сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т. п. следует вести себя осторожно.

Медики обращают внимание, что у некоторых пациентов могут отсутствовать симптомы лихорадки, например, у молодых или пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом или у тех, кто принимает жаропонижающие препараты. Каждый конкретный случай должны оценивать специалисты.

Противостоим новому коронавирусу: встречаем самолеты и создаем оперативный штаб

В Минздраве также отчитались, что на днях встретили самолет из китайского курортного города Санья (провинция Хайнань), на котором всем пассажирам провели скрининг температуры тела. На борту было 150 пассажиров и команда экипажа. «Ни у одного человека признаков заболевания не выявили, все допущены на территорию Украины», — заявили в профильном ведомстве.

А вот французы, например, действуют по-другому. Группе французских туристов, оказавшихся в 20 км от Уханя, представитель консульства Франции сообщил, что эвакуированным «придется провести две недели в условиях карантина в городе Чанчунь перед тем, как отправиться во Францию». Такие карантинные меры логичны, ведь инкубационный период китайского коронавируса составляет около 14 дней, причем температура и другие симптомы могут появляться далеко не сразу. Как тут не вспомнить, что в госпитале курортного города Санья находятся 22 человека с установленным диагнозом коронавирус, есть сообщения, что один из заболевших в критическом состоянии.

В то время как другие страны принимают решение об эвакуации своих граждан из небезопасных регионов Китая (в СМИ прошла информация, что Россия досрочно эвакуирует своих туристов из Саньи), в Украине пока лишь обещают, что в аэропорту «Борисполь» все пассажиры прямых авиарейсов из Китая будут проходить температурный скрининг тела. Скрининг проводят специалисты санитарно-карантинного подразделения Министерства здравоохранения инфракрасными термометрами в ручном режиме.

Эпидемиологи считают, что ручные скрининги температуры — это архаичный и неэффективный подход. Почему бы не установить тепловизоры на выходах из аэропортов и вокзалов? Интеллектуальный алгоритм визуального распознавания позволяет фиксировать патологические паттерны 24/7.

Еще один момент: в Украину из Китая зачастую добираются с пересадкой, а то и двумя. Этот момент Минздрав не учел?

«Самое главное, чего на сегодняшний день нет, — это маршрута пациента и всего остального, что с этим связано», — считает заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская. — Вопросов много: куда везти пациента, каким транспортом, есть ли средства индивидуальной защиты у медперсонала, укомплектована ли скорая помощь?»

В связи с угрозой распространения коронавируса из Китая 24 января на уровне Министерства здравоохранения был создан оперативный штаб.

Пиар вместо реальной работы

«Когда Минздрав пытался победить эпидемию кори, оперативный штаб тоже был создан, но в связи с тем, что в оперативный штаб не входили профессионалы, а были привлечены профаны и общественные деятели, результата от его работы не было», — говорит Ольга Богомолец, экс-председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

По мнению Богомолец, должны быть разработаны нормативно-правовые документы, в которых будут прописаны меры противоинфекционной защиты, а также инструкции и алгоритмы в случае выявления инфицированных или больных в Украине.

Необходимо создать карантинную зону для больных с подозрением на инфицирование новым коронавирусом и определить алгоритм работы с ними.

Было бы целесообразно:

определить и обнародовать перечень лабораторий, которые могут проводить необходимые анализы;

всем туристам, которые возвращаются в Украину из зон эпидемического риска — определить срок пребывания на домашнем карантине;

рекомендовать украинцам воздержаться от рабочих и туристических визитов в страны с высоким риском поражения вирусом;

ежедневно обновлять перечень стран, в которых регистрируют случаи заболевания;

после создания алгоритма и его утверждения он должен быть обнародован, доведен информативно во все регионы. Там должны быть проведены совещания и тренировки — что делать, если?..

«К сожалению, Минздрав продолжает прежнюю политику Ульяны Супрун, которая занималась пиаром. Помимо заявлений и публикаций в ФБ нужна реальная работа. Этой реальной тихой работы на сегодняшний день нет. Нужно четко отработать алгоритмы — без паники, хаоса и запугивания», — подчеркивает Ольга Богомолец.