Коронавірус у Китаї. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2533-koronavirus-u-kytayi-gotovnist-yakoyi-nemaie-abo-scho-robyty-yakscho.html

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На момент написання статті у світі підтверджено 2863 випадки захворювання на коронавірус (2019 nCoV), в тому числі 81 зі смертельними наслідками (статистику можна відстежувати на BNO News — bit.ly/313rKcb). В рамках заходів щодо стримування поширення вірусу китайська влада ізолювала п'ять міст: Ухань, Хуанган, Ечжоу, Чібі і Сяньтао (провінція Хубей). Припинено залізничне, автобусне і поромне сполучення цих міст та інших населених пунктів. Закрито ігрові майданчики і розважальні заклади, а також ринки. У рекордно короткі строки (рахунок іде на лічені дні) в Ухані мають намір побудувати вже другу тимчасову лікарню для хворих на коронавірус у Китаї.

Така оперативність приголомшує. Активні протиепідемічні заходи китайської влади допомогли свого часу впоратися з «родичем» нинішнього коронавірусу 2020 — SARS, «важкого гострого респіраторного синдрому» («severe acute respiratory syndrome»). Нагадаємо, що SARS з'явився у 2002 році в південному Китаї, загалом було зареєстровано 8437 випадків захворювання, з них 813 з летальним наслідком. Все це ще раз підтверджує важливість протиепідеміічних заходів і роботи на випередження.

Китайський коронавірус. А що там в Україні?

В Україні з підозрою на новий коронавірус госпіталізували трьох осіб. Два випадки захворювання не підтвердили, ще один — досліджують. На жаль, сьогодні у нас в країні немає швидкої та ефективної діагностики на коронавірус, зразки відправляють у міжнародні центри, і це займає час.

У Міністерстві охорони здоров'я заявляють, що моніторять ситуацію щодо вірусу з Китаю, а також мають відповідні порядки реагування. З останнім твердженням готові посперечатися багато експертів: мовляв, після ліквідації державної санітарно-епідеміологічної служби громадяни України позбавлені належного протиепідемічного захисту. Як на первинній ланці можна швидко виявити коронавірус, який є новим для наших лікарів?

Днями МОЗ на своєму сайті дало рекомендації для громадян щодо нового коронавірусу 2019 nCoV: «Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання. У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей». Виходить, що людина, прийшовши до лікаря, проїхавши у транспорті, може заразити чималу кількість людей.

МОЗ також наводить стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ (це стосується і китайського коронавірусу):

часто мийте руки або обробляйте дезінфекційними засобами;

під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;

уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;

відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.

Медики звертають увагу, що у деяких пацієнтів можуть бути відсутні симптоми лихоманки, наприклад, у молодих або літніх людей, людей з ослабленим імунітетом або у тих, хто приймає жарознижувальні препарати. Кожен конкретний випадок мають оцінювати фахівці.

Протистоїмо новому коронавірусу: зустрічаємо літаки і створюємо оперативний штаб

У МОЗ також відзвітували, що днями зустріли літак з китайського курортного міста Санья (провінція Хайнань), на якому всім пасажирам провели скринінг температури тіла. На борту було 150 пасажирів і команда екіпажу. «В жодної людини ознак захворювання не виявили, всі допущені на територію України», — заявили у профільному відомстві.

А ось французи, наприклад, діють по-іншому. Групі французьких туристів, які опинилися у 20 км від Уханя, представник консульства Франції повідомив, що евакуйованим «доведеться провести два тижні в умовах карантину в місті Чанчунь перед тим, як вирушити до Франції». Такі карантинні заходи є логічними, адже інкубаційний період китайського коронавірусу становить близько 14 днів, причому температура та інші симптоми можуть з'являтися далеко не відразу. Як тут не згадати, що в госпіталі курортного міста Санья перебувають 22 людини з діагнозом коронавірус, є повідомлення, що один з хворих у критичному стані.

В той час як інші країни приймають рішення про евакуацію своїх громадян з небезпечних регіонів Китаю (у ЗМІ пройшла інформація, що Росія достроково евакуює своїх туристів із Саньї), в Україні наразі лише обіцяють, що в аеропорту «Бориспіль» всі пасажири прямих авіарейсів з Китаю проходитимуть температурний скринінг тіла. Скринінг проводять фахівці санітарно-карантинного підрозділу Міністерства охорони здоров'я інфрачервоними термометрами в ручному режимі.

Епідеміологи вважають, що ручні скринінги температури — це архаїчний і неефективний підхід. Чому б не встановити тепловізори на виходах з аеропортів і вокзалів? Інтелектуальний алгоритм візуального розпізнавання дозволяє фіксувати патологічні патерни 24/7.

Ще один момент: в Україну з Китаю часто добираються з пересадкою, а то і двома. Цей момент МОЗ не врахувало?

«Найголовніше, чого на сьогодні немає, — це маршруту пацієнта і всього решти, що з цим пов'язано», — вважає завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська. — Запитань багато: куди везти пацієнта, яким транспортом, чи є засоби індивідуального захисту у медперсоналу, чи укомплектована швидка допомога?»

У зв'язку із загрозою поширення коронавірусу з Китаю 24 січня на рівні Міністерства охорони здоров'я був створений оперативний штаб.

Піар замість реальної роботи

«Коли МОЗ намагалося подолати епідемію кору, оперативний штаб також було створено, але у зв'язку з тим, що до оперативного штабу не входили професіонали, а були залучені профани і громадські діячі, результату від його роботи не було», — зауважує Ольга Богомолець, екс-голова Комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я.

На думку Богомолець, мають бути розроблені нормативно-правові документи, в яких будуть прописані заходи протиінфекційного захисту, а також інструкції та алгоритми на випадок виявлення інфікованих чи хворих в Україні.

Треба створити карантинну зону для хворих із підозрою на інфікування новим коронавірусом та визначити алгоритм роботи з ними.

Було б доцільно:

визначити та оприлюднити перелік лабораторій, які можуть проводити необхідні аналізи;

всім туристам, які повертаються в Україну з зон епідемічного ризику, — визначити термін перебування на домашньому карантині;

рекомендувати українцям утриматися від робочих і туристичних візитів до країн з високим ризиком ураження вірусом;

щоденно оновлювати перелік країн, в яких реєструють випадки захворювання;

після створення алгоритму та його затвердження він має бути оприлюднений, доведений інформативно до всіх регіонів. Там мають бути проведені наради, і тренування — що робити, якщо?..

«На жаль, МОЗ продовжує попередню політику Уляни Супрун, яка займалася піаром. Крім заяв та публікацій у ФБ потрібна реальна робота. Цієї реальної тихої роботи на сьогоднішній день немає. Потрібно чітко відпрацювати алгоритми — без паніки, хаосу та залякування», — наголошує Ольга Богомолець.