Під час навчань, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n133205-odesytiv-nalyakaly-koronavirusom-na-rynku-somyy-kilometr-proyshly-navchannya-na-vypadok-spalahu.html

Ракурс

В Одесі на ринку «Сьомий кілометр» зафіксували людей у костюмах біологічного захисту.

Відповідне відео було опубліковане в інтернеті. Висловлювались припущення, що це може бути пов’язано із загрозою нового китайського коронавірусу 2019-nCoV.

Видання «Думская» згодом дізналося в адміністрації ринку, що насправді на «Сьомому кілометрі» відбуваються планові навчання, під час яких відпрацьовуються механізми взаємодії медичної служби ринку з підприємцями та відвідувачами в разі спалаху ГРВІ чи грипу. Про це повідомляється у Telegram-каналі видання.

Наприкінці січня в Одеській ОДА вирішили запровадити низку профілактичних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі. Зокрема, було вирішено взяти під особливий нагляд ринок «Сьомий кілометр», де продається багато товарів із Китаю та працюють громадяни цієї країни. Адміністрації ринку доручалося розробити план дій на випадок виявлення хворого на коронавірус і придбати засоби індивідуального захисту.

Перші випадки захворювання на коронавірус 2019-nCoV були зафіксовані в китайському місті Ухані в грудні 2019 року. Жертвами захворювання вже стали майже 500 людей, інфіковані щонайменше 24,5 тис. осіб. В Україні наразі випадків цього захворювання не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора літаком із Китаю прибули 204 українці. Після цього рейсу авіасполучення з КНР призупиняється щонайменше на місяць через загрозу поширення 2019-nCoV.