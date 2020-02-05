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Нафтогаз. Фото: Укрінформ

У Гончарука дали рекомендації керівництву «Нафтогазу» з приводу мільйонних премій (ДОКУМЕНТ)

5 лют 2020, 12:30
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Кабмін під час засідання 29 січня 2020 року прийняв рішення направити наглядовій раді «Нафтогазу» рекомендації щодо утримання від виплати премій керівництву і співробітникам компанії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над «Газпромом».

Про прийняте рішення уряду повідомляють «Українські новини».

Рекомендації про утримання від виплати премій та інших винагород керівництву «Нафтогазу» за перемогу в Стокгольмському арбітражі внесені до протоколу засідання Кабміну.

Скріншот протоколу засідання Кабміну. Фото: Українські новиниКрім цього, уряд рекомендує іншим суб'єктам управління держпідприємств, а також наглядовій раді «Укрзалізниці» тимчасово утриматися від нарахування та виплати премій керівному складу таких компаній до остаточного врегулювання питання щодо розміру премій Міністерством економіки.

Також прем'єр-міністр України Олексій Гончарук направив окремого листа голові наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд, у якому попросив переглянути розмір премій керівництву компанії. Прем'єр-міністр вказав на важливість преміювання для залучення висококваліфікованих фахівців.

Скріншот листа Гончарука голові наглядової ради «Нафтогазу». Фото: Українські новиниГончарук уточнив, що досягнення домовленостей між «Нафтогазом» і «Газпромом» є результатом політичного рішення, яке було досягнуто на міждержавному рівні. У зв’язку з цим, прем'єр-міністр порекомендував переглянути рішення про виплату премій керівництву «Нафтогазу» за укладення даного договору.

Прем'єр-міністр просить врахувати його рекомендації і утриматися від прийняття рішень щодо нарахування премій керівництву «Нафтогазу» до проведення консультацій з урядом, який є акціонером компанії.

Гончарук готовий зустрітися з наглядовою радою найближчим часом для обговорення даного питання і просить вказати підстави для нарахування премій керівництву «Нафтогазу», а також надати протоколи засідань наглядової ради та правління компанії з цього питання.


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