Нафтогаз. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n133204-kabmin-protiv-vyplaty-premiy-rukovodstvu-naftogaza-za-pobedu-v-stokgolmskom-arbitraje-dokument.html

Ракурс

Кабмин во время заседания 29 января 2020 года принял решение направить наблюдательному совету «Нафтогаза» рекомендации относительно воздержания от выплаты премий руководству и сотрудникам компании за победу в Стокгольмском арбитраже над «Газпромом».

О принятом решении правительства сообщают «Українські новини».

Рекомендации о воздержании от выплаты премий и других вознаграждений руководству «Нафтогаза» за победу в Стокгольмском арбитраже внесены в протокол заседания Кабмина.

Кроме этого, правительство рекомендует другим субъектам управления госпредприятий, а также наблюдательному совету «Укрзализныци» временно воздержаться от начисления и выплаты премий руководящему составу таких компаний до окончательного урегулирования вопроса относительно размера премий Министерством экономики.

Также премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил отдельное письмо главе наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд, в котором попросил пересмотреть размер премий руководству компании. При этом премьер-министр указал на важности премирования для привлечения высококвалифицированных специалистов.

Гончарук уточнил, что достижение договоренностей между «Нафтогазом» и «Газпромом» является результатом политического решения, которое заключалось на межгосударственном уровне. В связи с этим, премьер-министр порекомендовал пересмотреть решение о выплате премий руководству «Нафтогаза» за заключение данного договора.

Премьер-министр просит учесть его рекомендации и воздержаться от принятия решений по начислению премий руководству «Нафтогаза» до проведения консультаций с правительством, которое является акционером компании.

Гончарук готов встретиться с наблюдательным советом в ближайшее время для обсуждения данного вопроса и просит предоставить основания для начисления премий руководству «Нафтогаза», а также протоколы заседаний наблюдательного совета и правления компании по этому вопросу.