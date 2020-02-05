Давид Арахамия. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n133202-v-rade-6-fevralya-provedut-zemelnuu-noch-arahamiya.html

Ракурс

Верховная Рада 6 февраля будет рассматривать правки к законопроекту № 2178−10 о запуске рынка земли до того времени, пока не будет принято решение.

В парламенте считают, что депутатов ждет «земельная ночь». Соответствующее предположение высказал глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, 5 февраля сообщают «Українські новини».

Сколько это займет времени — никто не знает. Но мы в четверг начнем, проголосуем за «до победы», как говорят. У меня есть прогнозы, что это в 3−4 часа утра мы в четверг закончим. Я думаю, что где-то так. Но мы точно успеем за один день, — сказал Арахамия.

По словам Арахамии, парламент рассмотрит ряд правок ночью, после чего продолжит рассмотрение в пятницу, 7 февраля и на следующей пленарной неделе 18−21 февраля. По его словам, это будет «земельная ночь».

В «Слуге народа» ожидают, что в парламенте оппоненты будут блокировать трибуну, а на улице будут проводиться акции протеста.

Напомним, в январе стало известно, что окончательная версия законопроекта о земельном рынке предусматривает референдум и 10 тыс. га одному покупателю. Документ о рынке земли получил итоговую версию.