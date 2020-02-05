В Украине готовятся изменения в закон о люстрации, фото: «24 канал»

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В Минюсте начали разрабатывать изменения к закону о люстрации, несмотря на то, что решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который признал нормы закона «Об очищении власти» нарушением Конвенции о защите прав человека, в настоящее время оспаривается ведомством.

Сейчас текст изменений в законопроект нарабатывается, опубликован он будет после согласования с ключевыми партнерами. Об этом агентству «РБК-Украина» сообщил источник в Минюсте.

В то же время источник не сообщил, внесение каких именно изменений запланировано.

За время действия этого закона в реестр люстрованих лиц внесли почти тысячу фамилий уволенных чиновников. По состоянию на февраль этого года в нем 896 человек.

Производство относительно соответствия этого закона Конституции КСУ начал рассматривать еще в 2015 году, однако решение до сих пор не принято.

Решение ЕСПЧ по делу «Полях и другие против Украины», которое непосредственно касалось обстоятельств увольнения в рамках люстрации пяти украинских чиновников, ЕСПЧ принял в октябре 2019 года. В решении ЕСПЧ в целом проведение люстрации было признано законным и обоснованным, однако обращалось внимание на недостатки и промахи при применении соответствующих процедур.

Это решение должно быть исполнено до 17 января 2020 года, однако 16 января Минюст решил обжаловать его в Большой палате ЕСПЧ.

Прочитав это решение, я не могу сказать, что на 100% понял, чего хочет от нас Европейский суд и каким образом надо поменять закон, чтобы он устроил ЕСПЧ и отвечал Конвенции о защите прав человека, — прокомментировал ранее в интервью агентству эту ситуацию Министр юстиции Денис Малюська.

Он, в частности, отмечал, что решение ЕСПЧ «достаточно размыто».

В нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые нужно было бы изменить или отменить, — отмечал министр.

Напомним, согласно решению ЕСПЧ по делу «Полях и другие против Украины», наше государство должно выплатить уволенным чиновникам по 5 тыс. евро моральной компенсации и компенсации за судебные издержки.