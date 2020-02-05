ВРУ приняла закон об инвентаризации лесов. Фото: flickr.com

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Верховная Рада 5 февраля приняла в первом чтении за основу закон о проведение национальной инвентаризации лесов.

Народные депутаты 374 голосами поддержали законопроект № 2379 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов». Документом предлагается правовое определение понятия национальной инвентаризации лесов, регулирования полномочий органов государственной власти по ее проведение. Об этом говорится в пояснительной записке к закону.

Авторы законопроекта утверждают, что инвентаризация лесов позволит получить достоверную оценку общих запасов. Кроме того, впервые для Украины будут определены показатели текущего прироста насаждений, необходимые для оценки уровня интенсивности лесопользования. Закон также позволит определение площади самозалесненных сельскохозяйственных земель. Государственный учет лесов в Украине был проведен в 1996 и 2011 годах, а сейчас актуальная информация о лесных насаждениях отсутствует.

В пояснительной записке говорится о том, что на проведение национальной инвентаризации лесов нужно будет потратить около 9 млн грн ежегодно. Из этой суммы 2 млн грн пойдет на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 млн грн — на оплату труда временных работников, что будут проводить обследование лесов.

Расчетный уровень необходимых затрат изменяется от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в отдельные годы, поскольку нужны будут средства на покупку программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобилей.

Напомним, с 1 февраля в Украине полноценно заработал централизованный учет древесины. В правительстве уверяют, что происхождение каждого дерева будут фиксировать, а прозрачность станет залогом перемен в лесной отрасли.