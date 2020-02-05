ВРУ ухвалила закон про інвентаризацію лісів. Фото: flickr.com

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Верховна Рада 5 лютого ухвалила у першому читанні за основу закон про проведення національної інвентаризації лісів.

Народні депутати 374 голосами підтримали законопроект № 2379 «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо проведення національної інвентаризації лісів». Документом пропонується правове визначення поняття національної інвентаризації лісів, регулювання повноважень органів державної влади щодо її проведення. Про це йдеться у пояснювальній записці до закону.

Автори законопроекту стверджують, що інвентаризація лісів дозволить отримати достовірну оцінку загальних запасів. Крім того, вперше для України будуть визначені показники поточного приросту насаджень, необхідні для оцінки рівня інтенсивності лісокористування. Закон також дозволить визначення площі самозаліснених сільськогосподарських земель. Державний облік лісів в Україні був проведений в 1996 та 2011 роках, а наразі актуальна інформація про лісові насадження відсутня.

У пояснювальній записці йдеться про те, що проведення національної інвентаризації лісів потрібно буде витратити близько 9 млн грн щорічно. З цієї суми 2 млн грн піде на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації та 3 млн грн — на оплату праці тимчасових працівників, що проводитимуть обстеження лісів.

Розрахунковий рівень необхідних витрат змінюватиметься від 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в окремі роки, оскільки потрібні будуть кошти на купівлю програмного забезпечення, приладів, обладнання та автомобілів.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні повноцінно запрацював централізований облік деревини. В уряді запевняють, що походження кожного дерева фіксуватимуть, а прозорість стане запорукою змін у лісовій галузі.