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Дмитро Дубілет. Фото: 24 Канал

Електронний перепис населення: Дубілета звинуватили у фальсифікації даних (ІНФОГРАФІКА)

5 лют 2020, 11:36
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Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет для отримання даних про чисельність населення використовував дані Держстату, які помножив на коефіцієнт 0,888. Таку думку про «електронний перепис населення» висловили експерти Українського центру громадських даних, назвавши дані Дубілета «фальсифікацією».

Було встановлено, що дані, наведені Дубілетом, у точності збігаються з даними Держстату про чисельність населення у розрізі статево-вікової структури, які були помножені на коефіцієнт 0,888. Отримані результати практично на 100% збігаються із даними Дубілета, повідомляє Український центр громадських даних.

Статево-вікова структура населення України. Фото: socialdata.org.uaМіністр відреагував на дані звинувачення і опублікував у Facebook розширений пост з даного приводу.

Скріншот поста Дмитра Дубілета в FacebookДубілет заявив, що дані про чисельність населення, які були отримані Кабміном з електронних реєстрів, практично збігаються з даними Держстату, тому що Держстат виконував розрахунки з використанням такої ж методології.

Дубілет нагадав, що він повідомляв про використання трьох методів розрахунку, які дали практично однакові результати.

Міністр вважає, що поява подібного фейку носить замовний характер і один із сайтів навіть пропонував Дубілету видалити публікацію за 1,5 тис. дол. На думку Дубілета, до публікації даної інформації можуть бути причетні люди, багатомільйонні схеми яких були нещодавно викриті.


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