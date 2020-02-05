Обшуки у «Динамо»: НАБУ вилучило документи про зв’язок зі схемами обленерго, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n133198-obshuky-u-dynamo-nabu-vyluchylo-dokumenty-pro-zv-yazok-zi-shemamy-oblenergo.html

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) провело обшуки у ТОВ «Футбольний клуб „Динамо“ Київ».

Здійснені відповідні заходи у кабінетах та приймальнях, які належать клубу. Про це повідомляється в ухвалі Вищого антикорупційного суду України.

Йдеться про обшуки, які було проведено 25 червня 2019 року. Дозвіл на проведення надали слідчі суддею Солом’янського районного суду міста Києва.

Правоохоронці відшукали та вилучили речі і документи щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запоріжжяобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа», а також інших енергопостачальників з державною часткою власності.

Відповідну документацію вилучено за результатами обшуків. У них міститься інформація щодо компаній Lex Perfecta Ltd і Margaroza Commercila LTD.

Співробітники Національного антикорупційного бюро проводять розслідування фактів розкрадання в енергетиці з 2015 року. Правоохоронці підозрюють екс-депутата Дмитра Крючкова в привласненні коштів «Запоріжжяобленерго» в розмірі понад 300 млн грн.