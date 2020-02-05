Обыски в «Динамо»: НАБУ изъяло документы о связи со схемами облэнерго, фото: facebook

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в ООО «Футбольный клуб „Динамо“ Киев».

Осуществлены соответствующие мероприятия в кабинетах и приемных, принадлежащих клубу. Об этом сообщается в постановлении Высшего антикоррупционного суда Украины.

Речь идет об обысках, проведенных 25 июня 2019 года. Разрешение на проведение предоставили следователи судьей Соломенского районного суда города Киева.

Правоохранители нашли и изъяли вещи и документы о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Запорожьеоблэнерго» и ЗАО «ХК» энергосети", а также других энергопоставщиков с государственной долей собственности.

Соответствующую документацию изъяли по результатам обысков. В них содержится информация о компании Lex Perfecta Ltd и Margaroza Commercila LTD.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят расследование фактов хищения в энергетике с 2015 года. Правоохранители подозревают экс-депутата Дмитрия Крючкова в присвоении средств «Запорожьеоблэнерго» в размере более 300 млн грн.