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Антикоррупционный суд арестовал средства нардепа Дубневича. Фото: Портал Львов

Антикоррупционный суд арестовал 119 тыс. долл. и 102 тыс. евро нардепа Дубневича

5 фев 2020, 11:10
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суд 4 февраля рассмотрела апелляционную жалобу прокурора на постановление следственного судьи ВАКС от 17 января 2020 года об отказе в аресте имущества народного депутата Ярослава Дубневича.

Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и наложил арест на имущество, изъятое 27 декабря 2019 года во время обыска жилища по месту жительства Дубневича. Арестованы средства в сумме 119 тыс. долл. и 102 тыс. евро с запретом отчуждения, распоряжения и пользования. Об этом 5 февраля сообщает «Судебная власть Украины».

Отмечается, что постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию не подлежит.

Как известно, в ноябре 2019 года ВАКС арестовал ряд объектов недвижимости, принадлежащих Дубневичу. Под арест попали квартиры, дома и земельные участки во Львовской области. Также арестованы корпоративные права в ряде предприятий, несколько часов и картин.

Напомним, НАБУ подозревает Дубневича в причастности к завладению 93 млн грн средств акционерного общества «Укрзализныця». Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 7 ноября 2019 года определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 млн грн. Уже 8 ноября Ярослав Дубневич вышел из следственного изолятора.

Источник: Ракурс


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Антикоррупционный суд арестовал 119 тыс. долл. и 102 тыс. евро нардепа Дубневича

Суд наложил арест на средства народного депутата Ярослава Дубневича в сумме 119 тыс. долл. и 102 тыс. евро. Как известно, НАБУ считает, что политик причастен к завладению 93 млн грн средств АО «Укрзализныця»

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