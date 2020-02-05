Антикорупційний суд арештував кошти нардепа Дубневича. Фото: Портал Львів

https://racurs.ua/ua/n133197-antykorupciynyy-sud-areshtuvav-119-tys-dol-ta-102-tys-ievro-nardepa-dubnevycha.html

Ракурс

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 4 лютого розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС від 17 січня 2020 року про відмову в арешті майна народного депутата Ярослава Дубневича.

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора та наклав арешт на майно, вилучене 27 грудня 2019 року під час обшуку житла за місцем проживання Дубневича. Арештовані кошти в сумі 119 тис. дол. та 102 тис. євро із забороною відчуження, розпорядження та користування. Про це 5 лютого повідомляє «Судова влада України».

Зазначається, що ухвала набрала законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Як відомо, у листопаді 2019 року ВАКС арештував низку об'єктів нерухомості, які належать Дубневичу. Під арешт потрапили квартири, будинки та земельні ділянки у Львівській області. Також заарештовані корпоративні права в низці підприємств, кілька годинників та картин.

Нагадаємо, НАБУ підозрює Дубневича у причетності до заволодіння 93 млн грн коштів акціонерного товариства «Укрзалізниця». Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 листопада 2019 року визначила для Дубневича запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою застави 90 млн грн. Вже 8 листопада Ярослав Дубневич вийшов із слідчого ізолятора.