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Дмитрий Дубилет. Фото: 24 Канал

Электронная перепись населения: Дубилета обвинили в фальсификации данных (ИНФОГРАФИКА)

5 фев 2020, 11:36
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Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет для получения данных о численности населения использовал данные Госстата, которые умножил на коэффициент 0,888. Такое мнение об «электронной переписи населения» высказали эксперты Украинского центра общественных данных, назвав данные Дубилета «фальсификацией».

Было установлено, что данные, приведенные Дубилетом, в точности совпадают с данными Госстата о численности населения в разрезе половозрастной структуры, которые были умножены на коэффициент 0,888. Полученные результаты практически на 100% совпадают с данными Дубилета, сообщает Украинский центр общественных данных.

Половозрастная структура населения Украины. Фото: socialdata.org.ua

Министр отреагировал на данные обвинения и опубликовал в Facebook расширенный пост по данному вопросу.

Скриншот поста Дмитрия Дубилета в Facebook

Дубилет заявил, что данные о численности населения, которые были получены Кабмином из электронных реестров, практически совпадают с данными Госстата, потому что Госстат производил расчеты с использованием такой же методологии.

Дубилет напомнил, что он сообщал об использовании трех методов расчета, которые дали практически одинаковые результаты.

Министр считает, что появление подобного фейка носит заказной характер и один из сайтов даже предлагал Дубилету убрать публикацию за 1,5 тыс. долл. По мнению Дубилета, к публикации данной информации могут быть причастны люди, многомиллионные схемы которых были недавно разоблачены.


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