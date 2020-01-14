Вирубка лісів в Україні. Фото: akamaihd.net

https://racurs.ua/ua/n132021-kabmin-zaprovadyv-v-ukrayini-centralizovanyy-oblik-derevyny-staly-vidomi-detali.html

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В Україні з 1 лютого повноцінно запрацює централізований облік деревини.

Походження кожного дерева фіксуватимуть, а прозорість стане запорукою змін у лісовій галузі. В уряді наголошують, що «чорні лісоруби» під прикриттям територіальних управлінь Держлісагентства зникнуть. Про це заявлялося на нараді щодо розвитку лісогосподарської галузі 14 січня, повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegam-каналі.

За його словами, через незаконні вирубки лісів держава вже зазнала збитків на понад 1 млрд грн лише за останні декілька років. Найбільше від незаконних вирубок страждала Закарпатська область. Гончарук закликав відсторонити від роботи керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Гончарук додав, що новий керівник Держлісагентства Андрій Заблоцький повинен зробити лісову галузь прозорою та конкурентною.

Нагадаємо, у листопаді Кабінет міністрів України запустив проект «Ліс у смартфоні», який наразі працює у Чернігівській, Полтавській, Рівненській, Київській, Волинській та Тернопільській областях.