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Контрабандні деталі вивозили до однієї з країн Євросоюзу. Фото: прес-центр Митної служби

Контрабанду комплектуючих до військових літаків викрито в Харкові (ФОТО)

14 січ 2020, 15:23
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Контрабанді комплектуючих до військових літаків запобігли у Харкові. Служба безпеки України заявила, що затримала двох місцевих жителів, які намагалися нелегально вивезти до країни Євросоюзу деталі до реактивного навчально-бойового літаку Л-39 «Альбатрос». Цей літак використовується збройними силами близько 30 країн.

Контрабандні деталі вивозилися під виглядом автомобільних запчастин, але за кордоном їх використовували за прямим призначенням — для обслуговування літаків, повідомляє прес-центр СБУ.

Контрабандні деталі вивозились під виглядом автозапчастин. Фото: прес-центр Митної служби

Уточнено, що затримані є фахівцями в авіаційній галузі. Це громадяни України 1951 та 1956 р. н. Їх затримали прикордонники в аеропорту «Харків», коли вони намагалися незаконно вивезти комплектуючі. Також у валізі одного зі зловмисників було виявлено книгу «Регламент технічного обслуговування літака Л-39».

Контрабандні деталі вивозили до Євросоюзу. Фото: прес-центр Митної служби

Контрабандні деталі вивозились під виглядом автозапчастин. Фото: прес-центр Митної служби

Затриманим буде оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 333 КК України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експертному контролю).


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