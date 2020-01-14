Один зі звільнених екс-беркутівців під час обміну наприкінці грудня 2019 року, фото — ukrmir.info

https://racurs.ua/ua/n132019-shukay-berkut-v-poli-sud-vidviv-pryslanyh-ryaboshapkou-prokuroriv-yaki-spryyaly-obminu.html

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Святошинський райсуд відвів групу прокурорів, які сприяли звільненню п’яти екс-беркутівців для обміну з ОРДЛО.

Суд присяжних ухвалив, що існують сумніви в незалежності таких прокурорів у справі про розстріл 48 активістів Майдану у лютому 2014 року, повідомляє Insider. Сьогодні тут продовжили розглядати справу щодо масових розстрілів на Інститутській.

В кінці грудня генеральний прокурор Руслан Рябошапка клопотався про те, щоб замість прокурорів Олексія Донського, Яніса Симонова та Ігоря Земскова, які раніше багато років вели справу, у судовий процес включилися нові обвинувачувачі (Денис Суботін, Олександр Шевеленко і Марина Мазепина).

«Старі» прокурори виступали у суді проти зміни запобіжного заходу екс-беркутівцям. Адвокати родин загиблих на Майдані вимагали відвести нових прокурорів, оскільки вони належно не знали суті справи. Потерпілі вважали, що Рябошапка умисно замінив групу прокурорів на більш лояльних.

Тільки сьогодні Святошинський суд задовольнив відведення новим прокурорам, пояснивши це тим, що нові представники обвинувачення є «упередженими, працюють під тиском і виконують сумнівні доручення Рябошапки».

Наступне засідання суду відбудеться 17 березня. Адвокат Віталій Титич зазначив, що представники потерпілих подали до Держбюро розслідувань заяву про злочин з боку прокурорів у Апеляційному суді.

В останні дні 2019 року п’ятьох колишніх співробітників «Беркуту», яких обвинувачували у вбивствах на Майдані, Київ передав ОРДЛО в рамках обміну утримуваними особами.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі звільненими заявив, що «віддав би сто беркутівців за одного українця, що утримується в полоні». Адвокати підозрюваних сьогодні у суді заявили, що після обміну полоненими з «беркутівцями» втрачено зв’язок.