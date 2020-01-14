Один из освобожденных экс-беркутовцев во время обмена в конце декабря 2019 года, фото — ukrmir.info

https://racurs.ua/n132019-ischi-berkut-v-pole-sud-otvel-prislannyh-ryaboshapkoy-prokurorov-kotorye-sposobstvovali-obmenu.html

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Святошинский райсуд отвел группу прокуроров, которые способствовали освобождению пяти экс-беркутовцев для обмена с ОРДЛО.

Суд присяжных постановил, что существуют сомнения в независимости таких прокуроров по делу о расстреле 48 активистов Майдана в феврале 2014 года, сообщает Insider. Сегодня здесь продолжили рассматривать дело о массовых расстрелах на Институтской.

В конце декабря генеральный прокурор Руслан Рябошапка ходатайствовал о том, чтобы вместо прокуроров Алексея Донского, Яниса Симонова и Игоря Земскова, которые ранее много лет вели дело, в судебный процесс включились новые обвинители (Денис Субботин, Александр Шевеленко и Марина Мазепина).

«Старые» прокуроры выступали в суде против изменения меры пресечения экс-беркутовцам. Адвокаты семей погибших на Майдане требовали отвести новых прокуроров, поскольку они должным образом не знали сути дела. Пострадавшие считали, что Рябошапка умышленно заменил группу прокуроров на более лояльных.

Только сегодня Святошинский суд удовлетворил отвод новым прокурорам, объяснив это тем, что эти представители обвинения являются «предвзятыми, работающими под давлением» и выполняют «сомнительные поручения Рябошапки».

Следующее заседание суда состоится 17 марта. Адвокат Виталий Титыч отметил, что представители потерпевших подали в Госбюро расследований заявление о преступлении со стороны прокуроров в Апелляционном суде.

В последние дни 2019 года пятерых бывших сотрудников «Беркута», которых обвиняли в убийствах на Майдане, Киев передал в ОРДЛО в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с освобожденными заявил, что «отдал бы сто беркутовцев за одного украинца, удерживаемого в плену». Адвокаты подозреваемых сегодня в суде заявили, что после обмена пленными с «Беркутом» потеряна связь.