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National Geographic обнародовал лучшие фото десятилетия

National Geographic обнародовал пять лучших снимков десятилетия (ФОТО)

14 янв 2020, 15:02
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Журнал National Geographic представил топ-5 лучших фотографий прошедшего десятилетия. Изначально редакция отобрала 15 сильных снимков из миллионов, сделанных фотографами в разных уголках мира.

Затем подписчики журнала в Инстаграме проголосовали и выбрали топ-5 самых сильных кадров, в том числе: фото последнего самца вымирающего подвида северного белого носорога, сольного подъема на скалу альпиниста, операционной для девушки без лица, медведя, гоняющего птиц в самом старом национальном парке США и полета колибри.

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Последнему самцу вымирающего подвида северного белого носорога Судану было 45 лет, когда ветеринары приняли решение его усыпить. На фото изображен один из смотрителей Джозеф Вачира, который прощается с Судану. Носорог прислонился к голове Вачиры (Фото Ами Витале).

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Колибри пьет искусственный нектар. Автор фото Ананд Варма.

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Медведь в национальном парке Гранд-Титон в Йеллоустоне отгоняет ворон от бизоньей туши. Автор фото Чарли Хэмилтон Джеймс.

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Альпинист Алекс Хоннолд самостоятельно и без страховки движется по трещине на юго-западном склоне отвесной скалы Эль-Капитана высотой 900 м в Долине Йосемити. Автор фото Джимми Чин.

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Момент, когда медперсонал собрался вокруг человеческого лица от погибшего донора на операционном столе, предназначенного для пересадки. Автор фото Линн Джонсон.


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