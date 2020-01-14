National Geographic обнародовал лучшие фото десятилетия

https://racurs.ua/n132017-national-geographic-obnarodoval-pyat-luchshih-snimkov-desyatiletiya-foto.html

Ракурс

Журнал National Geographic представил топ-5 лучших фотографий прошедшего десятилетия. Изначально редакция отобрала 15 сильных снимков из миллионов, сделанных фотографами в разных уголках мира.

Затем подписчики журнала в Инстаграме проголосовали и выбрали топ-5 самых сильных кадров, в том числе: фото последнего самца вымирающего подвида северного белого носорога, сольного подъема на скалу альпиниста, операционной для девушки без лица, медведя, гоняющего птиц в самом старом национальном парке США и полета колибри.

Последнему самцу вымирающего подвида северного белого носорога Судану было 45 лет, когда ветеринары приняли решение его усыпить. На фото изображен один из смотрителей Джозеф Вачира, который прощается с Судану. Носорог прислонился к голове Вачиры (Фото Ами Витале).

Колибри пьет искусственный нектар. Автор фото Ананд Варма.

Медведь в национальном парке Гранд-Титон в Йеллоустоне отгоняет ворон от бизоньей туши. Автор фото Чарли Хэмилтон Джеймс.

Альпинист Алекс Хоннолд самостоятельно и без страховки движется по трещине на юго-западном склоне отвесной скалы Эль-Капитана высотой 900 м в Долине Йосемити. Автор фото Джимми Чин.

Момент, когда медперсонал собрался вокруг человеческого лица от погибшего донора на операционном столе, предназначенного для пересадки. Автор фото Линн Джонсон.