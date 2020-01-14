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National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття
National Geographic оприлюднив п’ять кращих світлин десятиліття (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n132017-national-geographic-opryludnyv-p-yat-kraschyh-svitlyn-desyatylittya-foto.htmlРакурс
Журнал National Geographic представив топ-5 кращих фотографій минулого десятиліття. Спочатку редакція відібрала 15 сильних знімків з мільйонів, зроблених фотографами в різних куточках світу.
Потім читачі журналу в Інстаграмі проголосували і вибрали топ-5 найбільш сильних кадрів, зокрема: фото останнього самця вимираючого підвиду північного білого носорога, сольного підйому на скелю альпініста, операційної для дівчини без обличчя, ведмедя, котрий ганяє птахів в найстарішому національному парку США і польоту колібрі.
Останньому самцеві вимираючого підвиду північного білого носорога Судану було 45 років, коли ветеринари вирішили його приспати. На фото зображено одного з доглядачів Джозеф Вачіра, який прощається з Судану. Носоріг притулився до голови Вачіра (фото Амі Вітале).
Колібрі п'є штучний нектар. Автор фото Ананд Варма.
Ведмідь в національному парку Гранд-Тітон в Йєллоустоні відганяє ворон від туші бізона. Автор фото Чарлі Хемілтон Джеймс.
Альпініст Алекс Хоннолд самостійно і без страховки рухається по тріщині на південно-західному схилі стрімкої скелі Ель-Капітана висотою 900 м в Долині Йосеміті. Автор фото Джиммі Чин.
Момент, коли медперсонал зібрався навколо людського обличчя від загиблого донора на операційному столі, призначеного для пересадки. Автор фото Лінн Джонсон.
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