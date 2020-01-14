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National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

National Geographic оприлюднив п’ять кращих світлин десятиліття (ФОТО)

14 січ 2020, 15:02
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Журнал National Geographic представив топ-5 кращих фотографій минулого десятиліття. Спочатку редакція відібрала 15 сильних знімків з мільйонів, зроблених фотографами в різних куточках світу.

Потім читачі журналу в Інстаграмі проголосували і вибрали топ-5 найбільш сильних кадрів, зокрема: фото останнього самця вимираючого підвиду північного білого носорога, сольного підйому на скелю альпініста, операційної для дівчини без обличчя, ведмедя, котрий ганяє птахів в найстарішому національному парку США і польоту колібрі.

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Останньому самцеві вимираючого підвиду північного білого носорога Судану було 45 років, коли ветеринари вирішили його приспати. На фото зображено одного з доглядачів Джозеф Вачіра, який прощається з Судану. Носоріг притулився до голови Вачіра (фото Амі Вітале).

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Колібрі п'є штучний нектар. Автор фото Ананд Варма.

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Ведмідь в національному парку Гранд-Тітон в Йєллоустоні відганяє ворон від туші бізона. Автор фото Чарлі Хемілтон Джеймс.

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Альпініст Алекс Хоннолд самостійно і без страховки рухається по тріщині на південно-західному схилі стрімкої скелі Ель-Капітана висотою 900 м в Долині Йосеміті. Автор фото Джиммі Чин.

National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

Момент, коли медперсонал зібрався навколо людського обличчя від загиблого донора на операційному столі, призначеного для пересадки. Автор фото Лінн Джонсон.


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