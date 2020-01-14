National Geographic оприлюднив кращі фото десятиліття

https://racurs.ua/ua/n132017-national-geographic-opryludnyv-p-yat-kraschyh-svitlyn-desyatylittya-foto.html

Ракурс

Журнал National Geographic представив топ-5 кращих фотографій минулого десятиліття. Спочатку редакція відібрала 15 сильних знімків з мільйонів, зроблених фотографами в різних куточках світу.

Потім читачі журналу в Інстаграмі проголосували і вибрали топ-5 найбільш сильних кадрів, зокрема: фото останнього самця вимираючого підвиду північного білого носорога, сольного підйому на скелю альпініста, операційної для дівчини без обличчя, ведмедя, котрий ганяє птахів в найстарішому національному парку США і польоту колібрі.

Останньому самцеві вимираючого підвиду північного білого носорога Судану було 45 років, коли ветеринари вирішили його приспати. На фото зображено одного з доглядачів Джозеф Вачіра, який прощається з Судану. Носоріг притулився до голови Вачіра (фото Амі Вітале).

Колібрі п'є штучний нектар. Автор фото Ананд Варма.

Ведмідь в національному парку Гранд-Тітон в Йєллоустоні відганяє ворон від туші бізона. Автор фото Чарлі Хемілтон Джеймс.

Альпініст Алекс Хоннолд самостійно і без страховки рухається по тріщині на південно-західному схилі стрімкої скелі Ель-Капітана висотою 900 м в Долині Йосеміті. Автор фото Джиммі Чин.

Момент, коли медперсонал зібрався навколо людського обличчя від загиблого донора на операційному столі, призначеного для пересадки. Автор фото Лінн Джонсон.