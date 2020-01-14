Контрабандные детали вывозили в одну из стран Евросоюза. Фото: пресс-центр Таможенной службы

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Контрабанду комплектующих к военным самолетам предотвратили в Харькове. Служба безопасности Украины заявила, что задержала двух местных жителей, которые пытались нелегально вывезти в страну Евросоюза детали к реактивному учебно-боевому самолету Л-39 «Альбатрос». Этот самолет используется вооруженными силами около 30 стран.

Контрабандные детали вывозились под видом автомобильных запчастей, но за границей их использовали по прямому назначению — для обслуживания самолетов, сообщает пресс-центр СБУ.

Уточняется, что задержанные являются специалистами в авиационной отрасли. Это граждане Украины 1951 и 1956 г. р. Их задержали пограничники в аэропорту «Харьков», когда они пытались незаконно вывезти комплектующие. Также в чемодане одного из злоумышленников была обнаружена книга «Регламент технического обслуживания самолета Л-39».

Задержанным будет объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 УК Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспертному контролю).