Вырубка лесов в Украине. Фото: akamaihd.net

https://racurs.ua/n132021-kabmin-vvel-v-ukraine-centralizovannyy-uchet-drevesiny-stali-izvestny-detali.html

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В Украине с 1 февраля полноценно заработает централизованный учет древесины.

Происхождение каждого дерева будут фиксировать, а прозрачность станет залогом перемен в лесной отрасли. В правительстве подчеркивают, что «черные лесорубы» под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства исчезнут. Об этом заявлялось на совещании по развитию лесохозяйственной отрасли 14 января, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegam-канале.

По его словам, за незаконные вырубки лесов государство уже понесла убытков на свыше 1 млрд грн только за последние несколько лет. Больше всего от незаконных вырубок страдала Закарпатская область. Гончарук призвал отстранить от работы руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Гончарук добавил, что новый руководитель Гослесагентства Андрей Заблоцкий должен сделать лесную отрасль прозрачной и конкурентной.

Напомним, в ноябре Кабинет министров Украины запустил проект «Лес в смартфоне», который сейчас работает в Черниговской, Полтавской, Ровенской, Киевской, Волынской и Тернопольской областях.