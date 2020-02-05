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Ракурс
В Україні готуються зміни до закону про люстрацію, фото: «24 канал»

Зміни до закону про люстрацію почали готувати в Мін’юсті — ЗМІ

5 лют 2020, 11:58
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У Мін’юсті розпочали розробляти зміни до закону про люстрацію, попри те, що рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), котрий визнав норми закону «Про очищення влади» порушенням Конвенції про захист прав людини, наразі оскаржується відомством.

Наразі текст змін до законопроекту напрацьовується, опублікований він буде після узгодження з ключовими партнерами. Про це агентству «РБК-Україна» повідомило джерело у Мін’юсті.

Водночас джерело не повідомило, внесення яких саме змін заплановане.

За час дії цього закону в реєстр люстрованих осіб внесли майже тисячу прізвищ звільнених чиновників. Станом на лютий цього року в ньому 896 осіб.

Провадження щодо відповідності цього закону Конституції КСУ розпочав розглядати ще в 2015 році, проте рішення досі не ухвалене.

Рішення ЄСПЛ у справі «Полях та інші проти України», яке безпосередньо стосувалося обставин звільнення в межах люстрації п’яти українських чиновників, ЄСПЛ ухвалив у жовтні 2019 року. У рішенні ЄСПЛ загалом проведення люстрації було визнане законним та обґрунтованим, проте зверталася увага на недоліки і промахи при застосуванні відповідних процедур.

Це рішення мало бути виконане до 17 січня 2020 року, проте 16 січня Мін’юст вирішив оскаржити його у Великій палаті ЄСПЛ.

Прочитавши це рішення, я не можу сказати, що на 100% зрозумів, чого хоче від нас Європейський суд і яким чином треба поміняти закон, щоб він влаштував ЄСПЛ і відповідав Конвенції про захист прав людини, — прокоментував раніше в інтерв’ю агентству цю ситуацію Міністр юстиції Денис Малюська.

Він, зокрема, зазначав, що рішення ЄСПЛ «досить розмите».

В ньому мова йде про певний баланс, а не про конкретні норми, які треба було б змінити або скасувати, — наголошував міністр.

Нагадаємо, згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Полях та інші проти України», наша держава має виплатити звільненим чиновникам по 5 тис. євро моральної компенсації і компенсацію за судові витрати.

Джерело: Ракурс


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