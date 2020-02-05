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Ракурс
Давид Арахамія. Фото: delo.ua

У Раді 6 лютого на депутатів може чекати «земельна ніч» — Арахамія

5 лют 2020, 12:27
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Верховна Рада 6 лютого буде розглядати правки до законопроекту № 2178−10 про запуск ринку землі до того часу, поки не буде ухвалене рішення.

У парламенті вважають, що на депутатів чекає «земельна ніч». Відповідне припущення висловив голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, 5 лютого повідомляють «Українські новини».

Скільки це займе часу — ніхто не знає. Але ми в четвер почнемо, проголосуємо за «до перемоги», як кажуть. У мене є прогнози, що це о 3−4 годині ранку ми в четвер закінчимо. Я думаю, що десь так. Але ми точно встигнемо за один день, — сказав Арахамія.

За словами Арахамії, парламент розгляне ряд правок вночі, після чого продовжить розгляд у п’ятницю, 7 лютого і на наступному пленарному тижні 18−21 лютого. За його словами, це буде «земельна ніч».

У «Слузі народу» очікують, що в парламенті опоненти блокуватимуть трибуну, а на вулиці проводитимуться акції протесту.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що остаточна версія законопроекту про земельний ринок передбачає референдум і 10 тис. га одному покупцю. Документ про ринок землі отримав підсумкову версію.


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