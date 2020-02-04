Коронавірус в Китаї: пасажири рейсу із Саньї в Київ розповіли про ситуацію в країні, фото — Подробности

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Ракурс

Пасажири авіарейсу із Саньї, які сьогодні прилетіли до Києва, розповіли про ситуацію в охопленому коронавірусом Китаї.

В «Борисполі» туристів чекали журналісти, які розпитували про те, які заходи безпеки діють в Китаї і в Києві. Boeing-767 привіз додому 204 українців. До речі, через можливі загрози відсьогодні після рейсу із Саньї авіасполучення з Китаєм тимчасово призупиняється щонайменше на місяць.

Дехто із пасажирів розповів, що в Україні «більше лякають вірусом», а насправді ситуація спокійніша — принаймні в курортній Саньї.

Хочуть побажати нашим царям, які прийшли до влади, — нехай вони без тендерів побудують за п’ять днів таку лікарню, як в Ухані. Нам її показували. Медицина там на високому рівні, — розповіла пасажирка рейсу із Саньї Світлана.

Вона додала, що в Україні «так само люди вмирають від запалення легенів», але «МОЗ забороняє реєструвати». Один із лікарів, за словами Світлани, сказав їй, що Китаю був «потрібен якийсь стрес для народу».

Валерій Чорний, командир літака, розповів, що екіпаж мав маски, усім пасажирам міряють температуру. Щодо обстановки в Саньї, то найбільше начувається бізнес, орієнтований на туристів. Скасовані екскурсії, закриті масажні салони, найбільший пляж міста і частина ресторанів. Тому туристів в місті дуже мало, як і місцевого наслення.

У Китаї пройшли дуже ретельний огляд. Експрес-огляд проводять в аеропорту. Мені треба було відійти на кілька метрів і після цього мене знову оглянули. В Києві після прильоту поміряли температуру, — розповів турист Костянтин Щербатєєв.

«Ракурс» повідомляв, що аеропорт «Бориспіль» підготував спеціальні карантинні стоянки для літаків. У разі прибуття повітряного судна з Китаю, після встановлення трапа, першим на борт піднімається черговий санітарно-карантинного підрозділу. Він опитує екіпаж та пасажирів щодо стану здоров’я і самопочуття, вимірює температуру.