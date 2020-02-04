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Україна виділятиме пацієнтам кошти для лікування раку за кордоном, фото: Fshoq

Україна виділятиме пацієнтам кошти для лікування раку за кордоном

4 лют 2020, 16:32
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Лікування раку за кордоном готова фінансувати українська держава.

Кошти виділятимуть на ті види захворювань, які не лікують в Україні. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Андрій Семиволос на прес-конференції.

Програму лікування для громадян за кордоном планують посилити. Вона вже збільшена порівняно з попередніми роками. За словами чиновника, частіше згадують про трансплантацію кісткового мозку. Запровадження трансплантації в державі, на думку фахівця, повинно позитивно вплинути на ситуацію.

Серед пріоритетних напрямків — рак молочної залози, легенів, шлунку, матки й деяких інших. У 2020 році на цю програму передбачено 1 млрд грн. Її сконцентрують на людей старшого віку. За словами медиків, з віком зростає ймовірність розвитку онкологічних захворювань. Саме ця категорія громадян найбільш потребує допомоги. МОЗ запровадить системи щодо раннього виявлення. Відповідні рішення, як планують чиновники, допоможе посилили контроль у сфері забезпечення медпослуг.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) спрогнозували епідемію раку. Фахівці заявили, що у світі за два десятиліття кількість хворих може зрости на 60%.

Джерело: Ракурс


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