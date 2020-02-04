У ВООЗ спрогнозували епідемію раку, фото: Pxhere

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Поширення раку у світі прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ).

За два десятиліття кількість хворих може зрости на 60%. Про це йдеться у заяві структури.

Негативна тенденція продовжиться, якщо не відбудеться ніяких змін. У державах із низьким та середнім рівнем доходів можуть зафіксувати найбільшу кількість онкологічних захворювань (близько 81%).

У таких країнах направляють багато ресурсів на боротьбу з інфекційними хворобами, а також намагаються посилювати заходи щодо охорони здоров’я дітей і матерів. В медзаклади часто не постачають обладнання для профілактики, діагностики та лікування раку.

У 2019 році у 15% країн з низьким рівнем доходу надавали послуги з комплексного лікування онкологічних захворювань та у 90% країн з високими показники доходу. У ВООЗ опублікували перелік заходів для запобігання новим випадкам раку. На думку фахівців, варто посилити контроль за вживанням тютюну, провести вакцинацію проти гепатиту B.

Раніше вчені заявили, що рак може передаватися від людини до людини. За словами вчених, це відбувається при контакті або знаходженні в одному приміщенні. Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я таку версію не підтверджують.