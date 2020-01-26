Рак може передаватися від людини до людини - вчені, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n132659-rak-moje-peredavatysya-vid-ludyny-do-ludyny-vcheni.html

Ракурс

Гіпотезу про заразність раку обговорюють вчені з Канадського інституту перспективних досліджень (CIFAR).

Вони вважають, що онкологічні захворювання можуть передаватися від людини до людини. Результати досліджень опубліковані на порталі Wize.life.

Експерти заявили, що деякі інші неінфекційні хвороби здатні передаватися. Серед них — діабет, ожиріння і серцево-судинні захворювання.

Автори досліджень пояснили гіпотезу можливістю передачі мікробіома (мікрофлори). У неї входять бактерії, а також віруси і грибки. Мікробіома може, на думку канадських вчених, передаватися іншим організмам. Це відбувається при контакті або знаходженні в одному приміщенні.

Фахівці зафіксували схожість мікрофлори кишечника подружжя, які проживають разом. З’ясувалося, що модифікований мікробіом провокує захворювання в здоровому організмі. Дослідження проводилися на лабораторних гризунах. Одна з мишей набрала вагу.

Представники Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) такі висновки не підтримали. Ракові і серцево-судинні захворювання експерти визначають як «неінфекційні». Їх викликає генетична схильність, спосіб життя і фактори навколишнього середовища. Гіпотеза канадських вчених здатна повністю перевернути погляди щодо сучасних норм охорони здоров’я.

Раніше британські вчені виявили «універсальний метод» лікування раку. Вони зафіксували в організмі людини Т-клітку, яка дозволить медикам «налаштовувати» імунну систему людини проти ракових клітин.