Британські вчені виявили «універсальний метод» лікування раку. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n132428-brytanski-vcheni-vyyavyly-universalnyy-metod-likuvannya-raku.html

Ракурс

Лікування раку продовжують вивчати вчені. Британські фахівці з університету Кардіффа заявили про нове відкриття. Вони знайшли в організмі людини Т-клітку — вид лімфоцитів, який нібито може відрізняти ракові клітини від здорових.

Це відкриття може дозволити медикам «налаштовувати» імунну систему людини проти ракових клітин, пише журнал Nature Immunology.

Вчені додають, що ще не випробували новий метод клінічно, але впевнені в його потенціалі. За словами британських фахівців, у теорії новий метод лікування може допомогти у боротьбі з усіма видами онкозахворювань.

Фахівці розповіли, що Т-клітини здатні визначати антигени, які несуть небезпеку для організму. Вони це роблять за допомогою спеціальних хімічних рецепторів. Вченим вдалося знайти спосіб зробити так, щоб лімфоцити атакували широкий спектр ракових клітин, але не чіпали здорові.

Випробування були проведені тільки на клітинах і тваринах, проте результати позитивні. Метод випробували на клітинах раку легенів, крові, кишківника, молочної залози, простати, яєчників і шийки матки.

У майбутньому ці клітини братимуть у онкохворих, генетично модифікувати їх, щоб у Т-лімфоцитів з’являвся потрібний рецептор, який виявляє ракові клітини, а потім вводити їх в пацієнта.

Як писав «Ракурс», раніше було опубліковано дослідження, згідно з яким ожиріння і надмірна вага може допомогти у лікуванні ракових захворювань.