Північна Корея припинила дотримуватись мораторію на ядерні випробування, фото: North Korea — Pyongyang

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Мораторій на ядерні та ракетні випробування порушено КНДР.

Влада Північної Кореї не дотримуватиметься відповідних норм. Чу Йон Чхоль, радник представництва Північної Кореї при ООН, заявив про це на конференції з питань роззброєння в Женеві.

За словами дипломата, причин для подальшого одностороннього виконання зобов’язання не знайдено. Він натякнув, що США не виконують своїх забов’язань. Чиновник звинуватив Вашингтон в накладанні «негуманних санкцій».

Інша сторона відмовляється дотримуватися, — заявив Чу.

Дипломат додав, що США проводять ворожу політику проти КНДР. За його словами, Корейський півострів ніколи не буде денуклеаризований.

США не раз пропонували КНДР поновити переговори щодо денуклеаризації. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявляв про намір більше не продовжувати мораторій на випробування ядерної зброї.

Нагадаємо, у вересні військові КНДР тестували надвелику реактивну установку. Пуском керував особисто Кім Чен Ин.