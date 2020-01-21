Херсонський морський торговий порт передано у концесію

Херсонський морський торговий порт. Фото: Інфоіндустрія

https://racurs.ua/ua/n132426-hersonskyy-morskyy-torgovyy-port-peredano-u-koncesiu.html

Ракурс

Державне підприємство «Херсонський морський торговий порт» (ХМТП) передано у концесію. Після проведення конкурсу, який тривав із 12 вересня 2019 року, було визначено переможця. Концесіонером ХМТП стало товариство з обмеженою відповідальністю «Рисоіл-Херсон».

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Гончарук підкреслив, що конкурс був повністю прозорий і переміг кращий кандидат. Інвестиційні зобов’язання концесіонера становлять 300 млн грн. Саме таку суму ТОВ «Рисоіл-Херсон» інвестує в ХМТП.

Одноразовий концесійний платіж складає 12 млн грн. Крім цього, щорічно ТОВ «Рисоіл-Херсон» буде перераховувати до держбюджету України 7% від доходу ХМТП.

Крім цього, концесіонер зобов’язується вкласти 18 млн грн в інфраструктуру Херсона.

Згідно з інформацією сервісу YouControl, ТОВ «Рисоіл-Херсон» зареєстровано 19 листопада 2019 року, а розмір статутного фонду товариства становить 50 тис. грн. Кінцевими бенефіціарами підприємства є громадяни Грузії Давід Бежуашвілі і Шота Хаджишвілі, а також громадянин України Олександр Мінов.

Засновниками концесіонера виступають ТОВ «Петро ойл енд кемікалс» (Україна) і акціонерне товариство «Risoil S.A.» (Швейцарія).