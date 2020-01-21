Новий світовий рекорд з близнюками зірвався через те, що організатори збилися з рахунку. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n132425-navala-blyznukiv-na-shri-lanci-namagalysya-vstanovyty-rekord-ginnesa-foto.html

Ракурс

Новий світовий рекорд з близнюками хотіли встановити на Шрі-Ланці. Там громадська організація Sri Lanka Twins вирішила зібрати в одному місці тисячі пар близнюків, щоб побити попередній рекорд Книги рекордів Гіннеса за кількістю двійнят в одному місці. Однак через величезний наплив людей організатори не впоралися з реєстрацією всіх близнюків.

Організатори розповіли, що велика кількість учасників призвела до черг і хаотичної ситуації. Це сталося також через жорсткі правила відбору. Двійнят потрібно було зареєструвати, перевірити їхні документи і сфотографувати. Цей процес займав мінімум п’ять хвилин для кожної пари, пише ВВС.

Правила Книги рекордів Гіннеса забороняють хаотичну ситуацію під час реєстрації рекорду, тому його можуть не зарахувати. Однак організатори заявили, що в такому випадку зберуть близнюків ще раз. Учасники заходу відповіли, що повернутися ще раз, якщо це буде потрібно.

Попередній світовий рекорд за кількістю близнюків був встановлений в 1999 році на Тайвані. Тоді в одному місці зібралися 3961 пара близнюків, 37 трійнят і четверо четверняшек.

Як писав «Ракурс», кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге 12 жовтня 2019 року став першим спортсменом в історії, якому вдалося пробігти марафонську дистанцію (42 км 195 м) менше, ніж за дві години. Однак цей результат не буде зарахований як офіційний рекорд, оскільки марафон проходив не під егідою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).