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Ракурс
Справа Гандзюк: Павловського арештували до 4 березня, фото — ТСН

Фігуранта справи Гандзюк Павловського арештували до 4 березня

21 січ 2020, 17:37
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Печерський районний суд Києва 21 січня частково задовольнив клопотання прокурорів та арештував без права внесення застави фігуранта справи про вбивство Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Він перебуватиме у СІЗО до 4 березня.

Про це повідомляється у трансляції із зали суду. Скаргу захисника про незаконність затримання відхилили. Сьогодні у суді оголосили тільки коротку частину ухвали, повний текст в суді зачитають 24 січня.

Павловського затримали 20 січня в Херсоні під час спецоперації МВС. Його підозрюють в організації вбивства секретаря міськради та активістки Катерини Гандзюк. Зокрема, Павловському інкримінують приховання нападу на Гандзюк і створення злочинної організації. Сторона обвинувачення просила заарештувати Павловського на два місяці.

Крім Павловського, у Херсоні вчора затримали членів так званого угруповання «Москалів»: Сергія Брагу, Володимира Галушко, Руслана Агаєва, Павла Пилипенка, Олену Кравченко-Скалозуб, Сергія Попова, Олексія Москаленка, Миколу Ставицького.

Павловського вже затримували 10 листопада 2018 року та оголосили підозру в організації нападу на Гандзюк. Згодом обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права виходу під заставу. У квітні 2019 року суд змінив підозру з «організації» на «укривання» злочину, а у травні відпустив Павловського під домашній арешт через «незадовільний стан його здоров’я».

Джерело: Ракурс


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